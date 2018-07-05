Онлайн-видеотрансляция, товарищеский матч, Динамо - Тяньцзинь

13:28, 05 июля 2018
Футбол
84 0
facebook.com/fcdynamoua

На этот раз соперником "бело-синих" станет китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, вчера подопечные Александра Хацкевича одержали победу в первом спарринге на сборах, обыграв "Карабах" - 1:0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо Киев