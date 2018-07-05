Онлайн-видеотрансляция, товарищеский матч, Динамо - Тяньцзинь
13:28, 05 июля 2018Футбол
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Киевляне проведут второй матч на сборе в Австрии против китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
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Киевское "Динамо" 5 июля проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.
На этот раз соперником "бело-синих" станет китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, вчера подопечные Александра Хацкевича одержали победу в первом спарринге на сборах, обыграв "Карабах" - 1:0.
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