Онлайн-видеотрансляция, товарищеский матч, Динамо - Тяньцзинь

Киевляне проведут второй матч на сборе в Австрии против китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

facebook.com/fcdynamoua Киевское "Динамо" 5 июля проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. На этот раз соперником "бело-синих" станет китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени. Напомним, вчера подопечные Александра Хацкевича одержали победу в первом спарринге на сборах, обыграв "Карабах" - 1:0.

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