Заря усилится бразильским форвардом

13:09, 05 июля 2018
Футбол
77 0
Рафаэль Силва / ФК "Заря"

Отмечается, что 23-летний нападающий успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "Зарей". Детали перехода пока что неизвестны. 

Наиболее удачным периодом в карьере Силвы можно считать выступления за бразильский клуб "Луверденсе", где он забил 5 голов в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что в "Зарю" вернулись Виталий Вернидуб и Дмитрий Хомченовский

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Заря