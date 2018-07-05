23-летний нападающий Рафаэль Силва успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "Зарей".

Луганская "Заря" усилится бразильским форвардом Рафаэлем Силвой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 23-летний нападающий успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "Зарей". Детали перехода пока что неизвестны.

Наиболее удачным периодом в карьере Силвы можно считать выступления за бразильский клуб "Луверденсе", где он забил 5 голов в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что в "Зарю" вернулись Виталий Вернидуб и Дмитрий Хомченовский.