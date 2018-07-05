Заря усилится бразильским форвардом
13:09, 05 июля 2018Футбол
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23-летний нападающий Рафаэль Силва успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "Зарей".
Рафаэль Силва / ФК "Заря"
Луганская "Заря" усилится бразильским форвардом Рафаэлем Силвой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 23-летний нападающий успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "Зарей". Детали перехода пока что неизвестны.
Наиболее удачным периодом в карьере Силвы можно считать выступления за бразильский клуб "Луверденсе", где он забил 5 голов в 32 матчах.
Ранее сообщалось, что в "Зарю" вернулись Виталий Вернидуб и Дмитрий Хомченовский.
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