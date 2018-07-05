Позорный рекорд: подсчитано время лежания Неймара на газоне в матчах ЧМ

Ведущий бразильский форвард провалялся на поле почти 14 минут.

Своеобразный рекорд установил нападающий сборной Бразилии Неймар. За четыре игры чемпионата мира по футболу форвард пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд.

Такие цифры приводит издание RTS Sport.

Правила против бразильца были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры 1/8 финала ЧМ против команды Мексики - 5 минут 30 секунд. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным. По его мнению, за футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Шмейхель призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать бразильца.

Как сообщал УНИАН, один из баров в Рио-де-Жанейро пообещал угощать своих посетителей спиртным за каждое падение Неймара во время матча сборной Бразилии на групповом этапе против Сербии.

В четвертьфинале чемпионата мира Бразилия 6 июля сыграет с Бельгией.