Сезонные абонементы на домашние матчи "Шахтера" будет продавать вратарь команды

23:08, 04 июля 2018
Футбол
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Шевченко будет продавать абонементы "Шахтера" на сезон и раздавать автографы / shakhtar.com

Мероприятие пройдет в клубном Fan Shop на ОСК «Металлист» с 12:00 до 14:00, сообщает официальный сайт донецкого клуба

Владельцы ранее купленных cезонных пропусков и все желающие приобрести абонементы-2018/19 на домашние матчи «горняков» смогут сделать совместное фото с голкипером и взять автограф.

Кроме того, только один день в рамках мероприятия будет действовать специальная акционная цена на оригинальный комплект выездной формы «Шахтера» сезона-2017/18.

"Стань ближе к команде и обеспечь себе постоянное место на трибунах ОСК «Металлист» на весь сезон", - призывают в ФК "Шахтер".

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Теги: #ФК Шахтер#абонементы ФК Шахтер 2018/19