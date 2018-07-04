Сезонные абонементы на домашние матчи "Шахтера" будет продавать вратарь команды
23:08, 04 июля 2018Футбол
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Реализовывать билеты на сезон а также раздавать автографы будет Никита Шевченко.
Шевченко будет продавать абонементы "Шахтера" на сезон и раздавать автографы / shakhtar.com
7 июля в Харькове любой болельщик сможет встретиться с вратарем «оранжево-черных» Никитой Шевченко и приобрести абонемент на сезон-2018/19
Мероприятие пройдет в клубном Fan Shop на ОСК «Металлист» с 12:00 до 14:00, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Владельцы ранее купленных cезонных пропусков и все желающие приобрести абонементы-2018/19 на домашние матчи «горняков» смогут сделать совместное фото с голкипером и взять автограф.
Кроме того, только один день в рамках мероприятия будет действовать специальная акционная цена на оригинальный комплект выездной формы «Шахтера» сезона-2017/18.
"Стань ближе к команде и обеспечь себе постоянное место на трибунах ОСК «Металлист» на весь сезон", - призывают в ФК "Шахтер".
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