Сезонные абонементы на домашние матчи "Шахтера" будет продавать вратарь команды

Реализовывать билеты на сезон а также раздавать автографы будет Никита Шевченко.

7 июля в Харькове любой болельщик сможет встретиться с вратарем «оранжево-черных» Никитой Шевченко и приобрести абонемент на сезон-2018/19

Мероприятие пройдет в клубном Fan Shop на ОСК «Металлист» с 12:00 до 14:00, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Владельцы ранее купленных cезонных пропусков и все желающие приобрести абонементы-2018/19 на домашние матчи «горняков» смогут сделать совместное фото с голкипером и взять автограф.

Кроме того, только один день в рамках мероприятия будет действовать специальная акционная цена на оригинальный комплект выездной формы «Шахтера» сезона-2017/18.

"Стань ближе к команде и обеспечь себе постоянное место на трибунах ОСК «Металлист» на весь сезон", - призывают в ФК "Шахтер".