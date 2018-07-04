Динамо обыграло на сборах азербайджанский Карабах
22:03, 04 июля 2018Футбол
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Решающий гол в матче провел Цыганков.
ФК "Динамо"
Киевское «Динамо» провело первый товарищеский матч на сборе в Австрии. Соперником вице-чемпиона Украины стал азербайджанский «Карабах».
"Динамо" одержало победу со счетом 1:0, сообщает официальный сайт украинского клуба.
На 14-й минуте единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.
Киевляне выступали в таком составе: Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов, Че Че, Буяльский, Цыганков, Вербич, Шепелев, Беседин.
На сборе в Австрии "Динамо" проведет еще четыре игры. Завтра "бело-синие" встретятся с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
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