Голкипер сборной Исландии после отбитого пенальти от Месси перешел в азербайджанский клуб
14:16, 04 июля 2018Футбол
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Вратарь будет выступать за ФК "Карабах".
Вратарь сборной Исландии после ЧМ-2018 в России отправился в Азербайджан / qarabagh.com
Вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдоурссон стал игроком азербайджанского «Карабаха».
Контракт подписан на один сезон 2018/19, сообщили в пресс-службе ФК "Карабах".
Ранее Халльдоурссон играл в датском клубе «Раннерс», за который выступал с 2016 года
В составе сборной Исландии вратарь участвовал в ЧМ-2018, сыграв в трех матчах группового этапа. В игре с командой Аргентины (1:1) он отразил удар с пенальти от Лионеля Месси. Затем команда Исландии проиграла две другие игры и не смогла выйти из группы - она заняла четвертое место.
Напомним, что сегодня «Динамо» Киев сыграет товарищеский матч против «Карабаха» на сборах в Австрии. Начало игры — в 19:00.
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