Голкипер сборной Исландии после отбитого пенальти от Месси перешел в азербайджанский клуб

14:16, 04 июля 2018
Футбол
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Вратарь сборной Исландии после ЧМ-2018 в России отправился в Азербайджан / qarabagh.com

Контракт подписан на один сезон 2018/19, сообщили в пресс-службе ФК "Карабах".

Ранее Халльдоурссон играл в датском клубе «Раннерс», за который выступал с 2016 года

В составе сборной Исландии вратарь участвовал в ЧМ-2018, сыграв в трех матчах группового этапа. В игре с командой Аргентины (1:1) он отразил удар с пенальти от Лионеля Месси. Затем команда Исландии проиграла две другие игры и не смогла выйти из группы - она заняла четвертое место.

Напомним, что сегодня «Динамо» Киев сыграет товарищеский матч против «Карабаха» на сборах в Австрии. Начало игры — в 19:00.

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Теги: #Карабах#ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу