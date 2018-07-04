Голкипер сборной Исландии после отбитого пенальти от Месси перешел в азербайджанский клуб

Вратарь будет выступать за ФК "Карабах".

Вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдоурссон стал игроком азербайджанского «Карабаха».

Контракт подписан на один сезон 2018/19, сообщили в пресс-службе ФК "Карабах".

Ранее Халльдоурссон играл в датском клубе «Раннерс», за который выступал с 2016 года

В составе сборной Исландии вратарь участвовал в ЧМ-2018, сыграв в трех матчах группового этапа. В игре с командой Аргентины (1:1) он отразил удар с пенальти от Лионеля Месси. Затем команда Исландии проиграла две другие игры и не смогла выйти из группы - она заняла четвертое место.

Напомним, что сегодня «Динамо» Киев сыграет товарищеский матч против «Карабаха» на сборах в Австрии. Начало игры — в 19:00.