Английские и колумбийские фанаты подрались после матча ЧМ-2018

12:29, 04 июля 2018
Футбол
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Болельщики сборной Англии "отличились" на ЧМ-2018 / Reuters

После матча в московском метро произошла небольшая драка между фанатами двух команд, сообщает Sport.ua.

Небольшая потасовка началась с того, что один из английских фанатов наступил на ногу колумбийцу. В итоге одному колумбийскому фанату разбили нос, а двух англичан задержала полиция

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Теги: #ЧМ-2018#английские фанаты