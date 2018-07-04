Английские и колумбийские фанаты подрались после матча ЧМ-2018
12:29, 04 июля 2018Футбол
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Инцидент произошел в метро из-за того, что один фанат наступил на ногу другому.
Болельщики сборной Англии "отличились" на ЧМ-2018 / Reuters
Накануне сборная Англии в напряженном поединке 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти прошла Колумбию.
После матча в московском метро произошла небольшая драка между фанатами двух команд, сообщает Sport.ua.
Небольшая потасовка началась с того, что один из английских фанатов наступил на ногу колумбийцу. В итоге одному колумбийскому фанату разбили нос, а двух англичан задержала полиция
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