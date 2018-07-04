Онлайн-видеотрансляция, товарищеский матч, "Динамо" (Киев) - "Карабах" (Азербайджан)

Киевляне проводят товарищескую игру на летнем межсезонном сборе в Австрии.

Сегодня в городке Швац (Австрия) состоится контрольный матч, в котором киевское "Динамо" сыграет с "Карабахом" (Азербайджан). Игра начнётся в 19.00 по киевскому времени. ФК "Динамо" (Киев) предлагает видеотрансляцию товарищеской игры на сборе в Австрии.

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