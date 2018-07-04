Онлайн-видеотрансляция, товарищеский матч, "Динамо" (Киев) - "Карабах" (Азербайджан)

12:13, 04 июля 2018
Футбол
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Киевское &quot;Динамо&quot; проводит товарищеский матч на сборах в Австрии / fcdynamo.kiev.ua

Игра начнётся в 19.00 по киевскому времени.

ФК "Динамо" (Киев) предлагает видеотрансляцию товарищеской игры на сборе в Австрии.

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Теги: #Динамо Киев#летнее межсезонье