Онлайн-видеотрансляция, товарищеский матч, "Динамо" (Киев) - "Карабах" (Азербайджан)
12:13, 04 июля 2018Футбол
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Киевляне проводят товарищескую игру на летнем межсезонном сборе в Австрии.
Киевское "Динамо" проводит товарищеский матч на сборах в Австрии / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в городке Швац (Австрия) состоится контрольный матч, в котором киевское "Динамо" сыграет с "Карабахом" (Азербайджан).
Игра начнётся в 19.00 по киевскому времени.
ФК "Динамо" (Киев) предлагает видеотрансляцию товарищеской игры на сборе в Австрии.
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