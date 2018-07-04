Главным тренером ФК Львов стал бразилец

ФК "Львов" назначил главным тренером 47-летнего бразильца Жилмара да Силву.

Футбольный клуб "Львов" назначил на пост главного тренера команды бразильского специалиста Жилмара Тадеу да Силву.

Контракт с 47-летним тренером подписан на два года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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Жилмар Тадеу да Силва провел первую тренировку команды в качестве главного тренера ФК «Львов».

В начале тренировочных занятий генеральный директор «горожан» Андрей Паньков представил команде новоиспеченного наставника, пожелав ему успехов на этой должности. Тренер приветствовал коллектив и представил игрокам своих помощников.

В новый тренерский штаб львовян вошли экс-форвард "Карпат" Вильям Роша Батиста, тренер Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.

«Очень рад тому шансу, который мне предоставило руководство клуба. Отныне нужно будет серьезно работать, и тогда успехи не заставят себя ждать», - сказал новый наставник львовян.

Жилмар Тадеу да Силва в прошлом сезоне работал в клубе Чао Пак Кей, что выступает в чемпионате Макао и где занял второе место.

С 2010-го по 2014-й год уроженец Сан-Паулу уже работал на территории Украины, выполняя обязанности тренера юношеской команды и ассистента наставника запорожского «Металлурга».

В новом сезоне 2018-2019 ФК "Львов" получил место в Премьер-лиге, заменив в элитном дивизионе "Верес".