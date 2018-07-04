На чемпионате мира определились все участники 1/4 финала
00:07, 04 июля 2018Футбол
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Четвертьфинальные матчи пройдут 6-го и 7 июля.
Официальный мяч ЧМ-2018 / Коммерсантъ
На чемпионате мира по футболу-2018 определились все участники 1/4 финала.
В четвертьфиналах сыграют такие пары:
Франция - Уругвай (6 июля)
Бразилия - Бельгия (6 июля)
Швеция - Англия (7 июля)
Россия - Хорватия (7 июля)
Как сообщал УНИАН, сборная Англии стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2018.
Напомним, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.
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