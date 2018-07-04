На чемпионате мира определились все участники 1/4 финала

Четвертьфинальные матчи пройдут 6-го и 7 июля.

На чемпионате мира по футболу-2018 определились все участники 1/4 финала.

В четвертьфиналах сыграют такие пары:

Франция - Уругвай (6 июля)

Бразилия - Бельгия (6 июля)

Швеция - Англия (7 июля)

Россия - Хорватия (7 июля)

Как сообщал УНИАН, сборная Англии стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2018.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.