На чемпионате мира определились все участники 1/4 финала

00:07, 04 июля 2018
Футбол
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Официальный мяч ЧМ-2018 / Коммерсантъ

В четвертьфиналах сыграют такие пары:

Франция - Уругвай (6 июля)

Бразилия - Бельгия (6 июля)

Швеция - Англия (7 июля)

Россия - Хорватия (7 июля)

Как сообщал УНИАН, сборная Англии стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2018.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. 

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Теги: #ЧМ-2018