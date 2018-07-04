Сборная Англии выиграла в серии пенальти у Колумбии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1.

На чемпионате мира по футболу состоялся заключительный матч на стадии 1/8 финала. Сборная Англии добыла победу в серии пенальти в матче с Колумбией - 1:1 (по пен. - 4:3).

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В основное время было много борьбы в середине поля, но до голевых моментов доходило редко. Сборная Колумбии мало что смогла сделать в атаке в отсутствие одного из своих лидеров Хамеса Родригеса, который пропустил встречу из-за травмы.

Англичане "засушили" игру, а в начале второго тайма воспользовались редкой ошибкой в обороне колумбийцев. Капитану британцев Харри Кейну заплели ноги в штрафной площадке, и арбитр без раздумий указал на 11-метровую отметку. Сам же Кейн исполнил удар, отправив мяч точно по центру ворот, тогда как голкипер улетел в угол. 1:0.

Казалось, сборная Англии добудет победу без лишних нервов, однако на 90+3-й минуте подача углового завершилась голом сборной Колумбии: Мина пробил головой в угол ворот, а стоявший у стойки Хендерсон не смог помешать мячу пересечь линию.

1:1, и матч перешел в овертайм. В дополнительные 30 минут команды поочередно владели инициативой, однако забить больше не смогли.

В серии 11-метровых ударов вначале игроки били точно, однако затем промах допустил хавбек "Ливерпуля" Хендерсон - голкипер Оспина потянул мяч в углу. В свою очередь, колумбийцы смазали два удара подряд - Урибе пробил в перекладину, а Бакка не сумел переиграть голкипера англичан Пикфорда.

Защитник сборной Англии Дайер, бивший последним, поразил угол ворот и забил решающий пенальти своей команды. 4:3 в серии пенальти в пользу Англии.

Англичане вышли в четвертьфинал, где сыграют со сборной Швеции.