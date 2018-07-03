ФФУ утвердила Черноморец в качестве 12-го участника Премьер-лиги в сезоне 2018-2019

"Черноморец" занял место "Полтавы", которая снялась с соревнований.

Исполком ФФУ утвердил предложение украинской футбольной Премьер-лиги о том, что в следующем сезоне вместо отказавшегося от участия в УПЛ ФК «Полтава» будет играть ФК «Черноморец».

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее клубы УПЛ единогласно проголосовали за возвращение «Черноморца» в Премьер-лигу.

Напомним, что ФК «Полтава» после завоевания права выступать в Премьер-лиге объявил о том, что команда снимается с соревнований.

Отметим, что в матчах плей-офф за путевку в Премьер-лигу "Полтава" обыграла в двух матчах "Черноморец".

После решения ФФУ одесский "Черноморец", таким образом, стал 12-м участником Премьер-лиги в следующем сезоне.