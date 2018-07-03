ФФУ утвердила Черноморец в качестве 12-го участника Премьер-лиги в сезоне 2018-2019

19:09, 03 июля 2018
Футбол
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ФК &quot;Черноморец&quot;

Исполком ФФУ утвердил предложение украинской футбольной Премьер-лиги о том, что в следующем сезоне вместо отказавшегося от участия в УПЛ ФК «Полтава» будет играть ФК «Черноморец». 

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее клубы УПЛ единогласно проголосовали за возвращение «Черноморца» в Премьер-лигу.

Напомним, что ФК «Полтава» после завоевания права выступать в Премьер-лиге  объявил о том, что команда снимается с соревнований.

Отметим, что в матчах плей-офф за путевку в Премьер-лигу "Полтава" обыграла в двух матчах "Черноморец". 

После решения ФФУ одесский "Черноморец", таким образом, стал 12-м участником Премьер-лиги в следующем сезоне.   

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Теги: #Черноморец#УПЛ#ФФУ