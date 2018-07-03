Сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Швейцарию

Все решил единственный гол в исполнении шведов в середине второго тайма.

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Большая часть встречи прошла в равной борьбе, однако на 66-й минуте все решил гол Эмиля Форсберга, который вывел сборную Швеции вперед - 1:0.

В оставшиеся 25 минут швейцарцы предприняли отчаянный штурм ворот сборной Швеции, однако усилия Джаки, Шакири и их партнеров успехом не увенчались.

Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1994 года.