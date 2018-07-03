Сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Швейцарию

18:54, 03 июля 2018
Футбол
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Швеция - Швейцария / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. 

Большая часть встречи прошла в равной борьбе, однако на 66-й минуте все решил гол Эмиля Форсберга, который вывел сборную Швеции вперед - 1:0.

В оставшиеся 25 минут швейцарцы предприняли отчаянный штурм ворот сборной Швеции, однако усилия Джаки, Шакири и их партнеров успехом не увенчались. 

Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1994 года. 

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Теги: #ЧМ-2018