Сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Швейцарию
18:54, 03 июля 2018Футбол
216 0
Все решил единственный гол в исполнении шведов в середине второго тайма.
Швеция - Швейцария / REUTERS
Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Большая часть встречи прошла в равной борьбе, однако на 66-й минуте все решил гол Эмиля Форсберга, который вывел сборную Швеции вперед - 1:0.
В оставшиеся 25 минут швейцарцы предприняли отчаянный штурм ворот сборной Швеции, однако усилия Джаки, Шакири и их партнеров успехом не увенчались.
Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1994 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter