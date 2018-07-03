Тренер сборной Польши, которая провально выступила на ЧМ-2018, ушел в отставку

Адам Навалка покинул свой пост в сборной Польши.

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка на пресс-конференции объявил об уходе со своего поста.

Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

"Мы с президентом футбольного союза пришли к выводу, что сборной необходимы новые решения, чтобы двигаться вперёд. Нужен тренер, который сможет реализовать потенциал игроков и возьмёт на себя ответственность за дальнейший прогресс. Это были основные факторы, по которым я понял, что настало время уступить своё место", - отметил Адам Навалка.

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"Конечно, я чувствую ответственность за результат на чемпионате мира, ведь мы не оправдали ожиданий наших болельщиков. Всю ответственность беру на себя, потому что такова роль тренера, и я не пытаюсь убежать от неё. Мне очень жаль, что так вышло, но я с оптимизмом смотрю в будущее польского футбола", - цитирует Навалку пресс-служба ПФС.

На чемпионате мира–2018 сборная Польши выступила неудачно, заняв последнее место в группе с Японией, Сенегалом и Колумбией и набрав три очка в трёх матчах.