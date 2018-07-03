Астролог назвал будущего победителя ЧМ-2018
15:17, 03 июля 2018Футбол
467 0
Астролог исключает возможность каких-то терактов или других непредвиденных ситуаций во время ЧМ-2018.
По оценке астролога, хорошие шансы имеет сборная Бразилии / фото Коммерсантъ
Астролог Влад Росс считает, что наибольшие шансы на победу на Чемпионате мира по футболу в 2018 году имеет сборная Бразилии.
Читайте такжеОдин из лидеров сборной Уругвая Кавани может пропустить четвертьфинал ЧМ-2018
"Согласно астрологическим данным, в год Собаки обычно побеждает Бразилия. Потому в спортивной борьбе хорошие шансы сейчас у этой сборной", - отметил Росс в комментарии "Главреду".
Эксперт также допускает сюрприз, так что победить может и сборная, от которой этого не ожидали.
Росс также исключил возможность каких-либо терактов или других непредвиденных ситуаций во время ЧМ-2018.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter