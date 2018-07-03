Астролог назвал будущего победителя ЧМ-2018

Астролог исключает возможность каких-то терактов или других непредвиденных ситуаций во время ЧМ-2018.

Астролог Влад Росс считает, что наибольшие шансы на победу на Чемпионате мира по футболу в 2018 году имеет сборная Бразилии.

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"Согласно астрологическим данным, в год Собаки обычно побеждает Бразилия. Потому в спортивной борьбе хорошие шансы сейчас у этой сборной", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

Эксперт также допускает сюрприз, так что победить может и сборная, от которой этого не ожидали.

Росс также исключил возможность каких-либо терактов или других непредвиденных ситуаций во время ЧМ-2018.