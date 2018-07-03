Один из лидеров сборной Уругвая Кавани может пропустить четвертьфинал ЧМ-2018

Игрок стал единственным, кто пропустил тренировку своей команды.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани стал единственным футболистом, пропустившим тренировку команды перед матчем 1/4 финала плей-офф чемпионата мира со сборной Франции.

Кавани, который получил отек мышцы ноги во встрече 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1), пропустил занятие команды, сообщает ТАСС.

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Сборная Уругвая в группе А победила команды Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0), заняв первое место в турнирной таблице. В матче 1/8 финала уругвайцы одержали верх над португальцами со счетом 2:1.

Ранее тренировку сборной Уругвая также пропускал Луис Суарес.

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля и начнется в 17:00 по Киеву.