Главный тренер сборной Германии продолжит работу с командой после провала на ЧМ-2018
14:03, 03 июля 2018Футбол
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Йоахим Лев не будет уволен после вылета с Мундиаля по итогам группового этапа.
Йоахим Лёв останется во главе сборной Германии по футболу / Reuters
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев останется в команде, несмотря на невыход из группы на ЧМ-2018.
В середине мая специалист подписал с Немецким футбольным союзом новое соглашение сроком до лета 2022 года, когда и заявил о намерении остаться в сборной, сообщает Isport со ссылкой на немецкий Bild.
Президент организации выразил Леву поддержку после поражения от сборной Южной Кореи (0:2) в заключительном туре групповоого этапа ЧМ-2018, что также повлияло на решение тренера.
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Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, впервые в своей истории не выйдя в плей-офф чемпионата мира.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.
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