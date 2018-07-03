Главный тренер сборной Германии продолжит работу с командой после провала на ЧМ-2018

Йоахим Лев не будет уволен после вылета с Мундиаля по итогам группового этапа.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев останется в команде, несмотря на невыход из группы на ЧМ-2018.

В середине мая специалист подписал с Немецким футбольным союзом новое соглашение сроком до лета 2022 года, когда и заявил о намерении остаться в сборной, сообщает Isport со ссылкой на немецкий Bild.

Президент организации выразил Леву поддержку после поражения от сборной Южной Кореи (0:2) в заключительном туре групповоого этапа ЧМ-2018, что также повлияло на решение тренера.

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Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, впервые в своей истории не выйдя в плей-офф чемпионата мира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.