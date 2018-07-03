"Шахтер" отправился на второй летний сбор в Австрию

Главный тренер команды Паулу Фонсека взял на сбор 28 футболистов.

3 июля «горняки» начали второй этап предсезонной подготовки

В первой половине дня команда совершила перелет из Киева в Клагенфурт, а затем на автобусе добралась до Фельдена, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека на второй сбор в Австрию взял 28 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик;

защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо;

полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Алан Патрик, Майкон, Александр Пихаленок, Веллингтон Нем;

нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

В Австрии «оранжево-черные» проведут три товарищеских матча:

5 июля. «Шахтер» – «Аустрия» (Австрия)

9 июля. «Шахтер» – «Витесс» (Нидерланды)

12 июля. «Шахтер» – «Бешикташ» (Турция)

Сбор продлится до 12 числа, после чего «горняки» вернутся в Киев и продолжат подготовку к новому сезону в Украине.

Уже 21 июля «Шахтер» встретится с «Динамо» в Суперкубке, а 25 июля стартует в Премьер-лиге выездным поединком с «Десной».