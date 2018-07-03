"Ювентус" сделал официальное предложение Роналду по контракту - СМИ

Игроку сборной Португалии и мадридского "Реала" предлагается контракт на 4 года и зарплата в 120 млн. евро за это время.

Итальянский "Ювентус" из Турина сделал официальное предложение звездному игроку сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Игроку предлагается контракт на 4 года с зарплатой 30 млн. евро за сезон, то есть, общей суммой в 120 млн. евро, сообщает испанская Marca.

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Любопытно, что о каких-то переговорах между представителями двух клубов не сообщается. Известно, что в контракте Роналду прописана "клаусула" (отступные) в сумме 1 миллиард евро, но, разумеется, такие деньги никто платить никто не будет.

Видимо, в этом вопросе все будет зависить от решения самого игрока. Если Роналду согласится на предложение "Ювентуса", то тогда боссы "Реала" вынуждены будут сесть за стол переговоров с представителями итальянского клуба.

Как сообщал УНИАН, Роналду впервые обмолвился об уходе из "Реала" сразу после финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве, на поле НСК "Олимпийский". Тогда же это не понравилось его партнерам по команде. Капитан Серхио Рамос выговорил звездному игроку за его поведение в раздевалке НСК "Олимпийский".