Сборная Бельгии на последней минуте вырвала путевку в 1/4 финала ЧМ-2018 у Японии

Матч завершился со счетом 3:2.

На чемпионате мира по футболу завершился матч 1/8 финала, в котором сборная Бельгии одежала невероятно драматичную победу над Японией со счетом 3:2.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В первом тайме обе команды сохранили свои ворота в неприкосновенности - 0:0. Во второй половине игры события развивались непредсказуемо. На 48-й минуте Харагути, а на 52-й Инуи сокрушили оборону бельгийской сборной. 2:0 - японцы были близки к одной из главных сенсаций на турнире.

Однако на 69-й минуте Вертонген сократил отставание, а на 74-й вышедший на замену Феллайни сравнял счет!

В последние четверть часа соперники не переставали атаковать. Ряд моментов упустила японская команда, однако бельгийцы атаковали не менее остро. На последней, 4-й добавленной минуте очередно контрвыпад сборной Бельгии завершился голом. Насер Шадли принес бельгийской команде победу - 3:2 - и выход в четвертьфинал.

В 1/4 финала сборная Бельгии сыграет с Бразилией.