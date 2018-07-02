Верняев и Бедняков приняли участие в промо новой формы "Шахтера"

На техническую подготовку съемочной группе понадобилось около двух недель.

В Киеве прошли съемки промовидео, которое представит болельщикам новую выездную форму «горняков».

Решили обыграть все в духе золотого сезона и ставшей знаменитой пресс-конференции Фонсеки, где футболисты обливались шампанским и праздновали успех, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

– Основную идею промо предложил футбольный клуб «Шахтер». Мы хотели интегрировать в него тему чемпионства, – рассказывает режиссер Марьян Бушан. – Решили обыграть все в духе золотого сезона и ставшей знаменитой пресс-конференции Фонсеки, где футболисты обливались шампанским и праздновали успех. Именно это станет лейтмотивом ролика и именно эти акценты будут присутствовать в каждом кадре.

Участие в съемках приняла альпинистка Татьяна Яловчак, покорившая семь главных вершин мира, в том числе Эверест, а также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и знаменитый телеведущий Андрей Бедняков. Все они давние болельщики «Шахтера». Их позитив и энергия сделали непростой многочасовой процесс съемки ярким и интересным.

– Новая форма – это всегда интрига и ожидание, это завораживает. Думаю, болельщики будут приятно удивлены, – считает Татьяна Яловчак. – У меня уже есть именная футболка клуба, а теперь будет и новый комплект. Это дает ощущение причастности к команде. Все, кто носит форму любимого клуба, могут назвать себя игроками «Шахтера».

В свою очередь, Олег Верняев отмечает: "Не каждый день выпадает возможность сняться в промо любимой команды, поэтому я охотно согласился. Процесс съемок был долгим, тяжелым, но я надеюсь, болельщикам ролик понравится, как и сама форма. Могу сказать, что это совершенно новый и очень оригинальный дизайн, которого у «горняков» не было".

А Андрей Бедняков добавил: "Мне нравится, что «Шахтер» делает такие имиджевые классные и интересные презентации. Это практика лучших европейских клубов, в числе которых, без сомнения, и «горняки». О новой форме могу сказать, что она необычная, но подробностей раскрывать не стану – пусть будет интрига для болельщиков. Дождитесь!"

Первыми новую форму примерили, как и полагается, футболисты «Шахтера» – голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.

– Очень необычная и веселая получилась съемка, тем более в такой классной и дружной компании! Подобной презентации новой формы в моей карьере еще не было, – делится эмоциями Андрей Пятов. – Хорошо, что клуб так небанально подходит к простым, казалось бы, вещам. Это интересный опыт, который используют в Европе. Сама экипировка очень специфическая. Думаю, все будут удивлены и скоро смогут сами ее оценить.

А Тарас Степаненко добавил: "Чем креативнее клуб подходит к представлению формы или игроков, тем больший интерес это вызывает у зрителей и болельщиков. Могу сказать, что ролик будет веселым и смешным, потому что и на съемочной площадке царила именно такая атмосфера, – рассказывает Тарас Степаненко. – Что касается самой экипировки, то она выполнена в немного непривычной для нас расцветке: раньше всегда была черно-оранжевая домашняя и белая гостевая, а здесь совершенно новый цвет с особым смыслом. При этом форма осталась высокотехнологичной и инновационной, как и всегда у Nike. Важно, чтобы для футболистов она была легкой и удобной, а для зрителей визуально привлекательной. Уверен, в ней мы продолжим показывать красивую игру и радовать болельщиков победами".

Презентация промовидео новой формы ФК «Шахтер» состоится накануне первого выездного матча команды в конце июля.

Напомним, 28 июля «горняки» проведут свой стартовый домашний поединок чемпионата с «Арсеналом-Киевом». Абонементы на сезон уже в продаже. Среди тех болельщиков, которые приобретут абонемент до 8 июля включительно, состоится розыгрыш двух комплектов выездной формы. Имена победителей будут объявлены в понедельник, 9 июля. После презентации счастливчики первыми получат игровую форму «Шахтера» в подарок.