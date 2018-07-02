Неймар вывел сборную Бразилии в четвертьфинал ЧМ-2018
18:52, 02 июля 2018Футбол
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На счету бразильской "десятки" решающий гол и голевая передача.
REUTERS
На чемпионате мира по футболу состоялся еще один поединок 1/8 финала, в котором сборная Бразилии обыграла команду Мексики.
Матч завершился с минимальным счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.
Несмотря на то, что дебют встречи был за мексиканцами, после 25-й минуты бразильцы завладели инициативой. Однако до перерыва голов забито не было.
Вскоре после начала второго тайма, на 51-й минуте, Неймар открыл счет после передачи экс-игрока "Шахтера" Виллиана. А на 88-й минуте сам Неймар стремительно промчался по флангу и выдал идеальный пас на Фирмино, который закатил мяч в пустые ворота.
Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Бельгия - Япония.
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