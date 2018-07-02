Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 3 июля

Во вторник состоятся два заключительных матча 1/8 финала.

Во вторник, 3 июля, на чемпионате мира по футболу в России состоятся два заключительных матча стадии 1/8 финала.

Расписание игр 3 июля:

Швеция - Швейцария, 17:00 (Санкт-Петербург) - 1/8 финала

Колумбия - Англия, 21:00 (Москва, стадион "Открытие Арена") - 1/8 финала

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

В матче двух европейских команд трудно сразу определить фаворита. Встречаются победитель группы F - сборная Швеции - и вторая команда группы Е - сборная Швейцарии. По мнению букмекеров, больше шансов на победу все же у швейцарцев. Коэффициент на их победу в основное время - 2,68, коэффициент на успех "Тре Крунур" - 3,06. Ничья и перевод игры в овертайм оценивается показателем 2,91.

Ситуация с поединком Колумбия - Англия более ясная. Фаворитом на котировках являются родоначальники футбола - коэффициент на победу Англии составляет 2,11. У колумбийцев меньше шансов на успех в основное время - коэффициент 4,00. Ничья имеет показатель 3,16.

Главный интерес

В матче Швеция - Швейцария аналитики ожидают увидеть типичную дуэль европейских команд - организованный футбол, где основное внимание будет уделено надежности обороны. Обилия голевых моментов в этой игре ждать не стоит, все могут решить один- два эпизода.

Гораздо более ярким матчем может стать вечернее сражением Колумбии и Англии. В составе южноамериканцев - большое количество звездных игроков атакующей линии и полузащиты. В то же время и сборная Англии на этом турнире доказала, что является фаворитом не только на бумаге. В великолепной форме капитан англичан Харри Кейн. Британская команда - одна из самых молодых в истории по среднему возрасту игроков - еще способна удивлять. Потенциал у этой сборной есть, остается суметь его реализовать.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.