Лучший игрок английской премьер-лиги Салах продлил контракт с Ливерпулем

14:13, 02 июля 2018
Футбол
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Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" / liverpoolfc.com

В заявлении на официальном сайте мерсисайдцев сообщается, что новый контракт долгосрочный.

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Журналист The Times Пол Джойс располагает информацией, что соглашение рассчитано на 5 лет и не предусматривает клаусулы (суммы, за которую клуб обязан отпустить игрока без торгов). 

В прошлом сезоне Салах стал лучшим игроком английской Премьер-лиги, а также лучшим бомбардиром, забив 32 гола и побив рекорд АПЛ.

26-летний египтянин перешел в «Ливерпуль» прошлым летом из «Ромы».

Как сообщал УНИАН, сборная Египта провально выступила на чемпионате мира-2018, проиграв все три матча группового турнира.

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Теги: #Ливерпуль#Мохаммед Салах