Лучший игрок английской премьер-лиги Салах продлил контракт с Ливерпулем
14:13, 02 июля 2018Футбол
8 0
В прошлом сезоне Салах стал лучшим игроком АПЛ, а также лучшим бомбардиром лиги, забив 32 гола и побив рекорд АПЛ.
Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" / liverpoolfc.com
Хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал новое соглашение с клубом.
В заявлении на официальном сайте мерсисайдцев сообщается, что новый контракт долгосрочный.
Читайте такжеЕгипет избавился от главного тренера после провала на ЧМ-2018
Журналист The Times Пол Джойс располагает информацией, что соглашение рассчитано на 5 лет и не предусматривает клаусулы (суммы, за которую клуб обязан отпустить игрока без торгов).
В прошлом сезоне Салах стал лучшим игроком английской Премьер-лиги, а также лучшим бомбардиром, забив 32 гола и побив рекорд АПЛ.
26-летний египтянин перешел в «Ливерпуль» прошлым летом из «Ромы».
Как сообщал УНИАН, сборная Египта провально выступила на чемпионате мира-2018, проиграв все три матча группового турнира.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter