Лучший игрок английской премьер-лиги Салах продлил контракт с Ливерпулем

В прошлом сезоне Салах стал лучшим игроком АПЛ, а также лучшим бомбардиром лиги, забив 32 гола и побив рекорд АПЛ.

Хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал новое соглашение с клубом.

В заявлении на официальном сайте мерсисайдцев сообщается, что новый контракт долгосрочный.

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Журналист The Times Пол Джойс располагает информацией, что соглашение рассчитано на 5 лет и не предусматривает клаусулы (суммы, за которую клуб обязан отпустить игрока без торгов).

В прошлом сезоне Салах стал лучшим игроком английской Премьер-лиги, а также лучшим бомбардиром, забив 32 гола и побив рекорд АПЛ.

26-летний египтянин перешел в «Ливерпуль» прошлым летом из «Ромы».

Как сообщал УНИАН, сборная Египта провально выступила на чемпионате мира-2018, проиграв все три матча группового турнира.