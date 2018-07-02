Экс-президент ФФУ Коньков: болею, болел и буду болеть за сборную России (видео)

12:32, 02 июля 2018
Футбол
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Анатолий Коньков / dynamo.kiev.ua

Супруга экс-чиновника Анатолия Конькова, Мария, в инстаграм-сториз выложила видео, на котором бывший президент Федерации футбола Украины прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира:

«Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Я и все мои друзья», – заявил Коньков.

Анатолий Коньков был президентом ФФУ с сентября 2012-го по январь 2015 года и был предшественником на этом посту Андрея Павелко. 

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Теги: #ФФУ#Анатолий Коньков#сборная России по футболу