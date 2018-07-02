Экс-президент ФФУ Коньков: болею, болел и буду болеть за сборную России (видео)
12:32, 02 июля 2018Футбол
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Анатолий Коньков возглавлял ФФУ с сентября 2012-го по январь 2015-го.
Анатолий Коньков / dynamo.kiev.ua
Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков заявил, что на чемпионате мира болеет за сборную России, сообщает #FootballHub.
Супруга экс-чиновника Анатолия Конькова, Мария, в инстаграм-сториз выложила видео, на котором бывший президент Федерации футбола Украины прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира:
«Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Я и все мои друзья», – заявил Коньков.
Анатолий Коньков был президентом ФФУ с сентября 2012-го по январь 2015 года и был предшественником на этом посту Андрея Павелко.
Добрий ранок, патріоти😱— FootballHub (@FootballHub_Ua) July 2, 2018
Екс-президент ФФУ передає всім палкі вітання😑 pic.twitter.com/1SCqYnn6qI
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