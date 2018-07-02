Тренер, провалившийся со сборной Аргентины на ЧМ-2018, уйдет в отставку

Хорхе Сампаоли покинет свой пост после поражения от французов в 1/8 финала.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли больше не будет работать с командой.

58-летний специалист на встрече с главой Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией обсудит условия своего ухода, сообщает TNT Sports.

Стороны хотят найти взаимное соглашение. Если Сампаоли сам не уйдет в отставку, то AFA постарается аннулировать его контракт.

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Аргентинец отработал в сборной 1 год и 1 месяц. Его контракт рассчитан на 5 лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Но если увольнение случится до этого турнира, Сампаоли должен получить компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

Сампаоли вывел Аргентину на ЧМ-2018, но в 1/8 финала команда уступила Франции cо счетом 3:4.