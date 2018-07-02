Иньеста объявил о завершении карьеры в сборной Испании

В составе сборной Испании Иньеста выиграл чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов, а также стал чемпионом мира 2010 года.

Легендарный игрок сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в составе национальной команды страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Goal.com.

"Иногда конец оказывается не такой, как мы мечтаем. Но сегодня был мой последний матч в национальной команде - этот замечательный этап моей карьеры закончен. И, без сомнения, это самый грустный день в моей карьере. Для команды теперь важно найти новый путь к успеху. Это не так уж просто, это сложнее, чем кажется, но сборная справится", - сказал Иньеста.

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В составе сборной Испании бывший полузащитник «Барселоны» выиграл чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов, а также стал чемпионом мира 2010 года. Из 126 матчей за сборную Иньеста проиграл только 15, в 15 сыграл вничью, и еще 96 матчей закончилось победой сборной Испании. В составе сборной он забил 13 голов.

По окончании прошлого сезона Иньеста объявил об уходе из «Барселоны». Карьеру он продолжит в японском клубе «Виссел Кобе». С «Барселоной» Иньеста выиграл девять титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.