Сборная Хорватии обыграла Данию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 1:1 (3:2).

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился очередной матч 1/8 финала, в котором встречались сборные Хорватии и Дании.

Игра завыершилась со счетом 1:1 (3:2 в серии пенальти), сообщает официальный сайт соревнований.

Команды начали матч крайне активно, забив в течение первых 4 минут игры два гола. Уже на первой минуте точным ударом отметился датчанин Маттиас Йоргенсен, а спустя 3 минуты Марио Манджукич сравнял счет.

В дальнейшем команды действовали куда менее активно и более рационально. Это касалось, как основного времени, так и дополнительного. А в концовке игрового времени, на 108-й минуте, Лука Модрич вышел один на один с вратарем, обыграл того, заработал пенальти и... сам же не реализовал его.

Наконец, в серии пенальти первый же удар не реализовали датчане. Удар Кристиана Эриксена вратарь Даниэль Субашич отбил в штангу. Следующий удар - уже игрока сборной Хорватии - отбил ногами вратарь датской сборной Каспер Шмейхель. В дальнейшем команды забили по два гола, а затем Субашич отбил удар Лассе Шона. Швейхель не отстал от коллеги по амплуа и отбил удар Йосипа Пиварича, После чего Субашич отбил удар Крон-Дели, а Иван Ракитич забил победный гол своей команды - 3:2