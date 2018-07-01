Сборная России выиграла в 1/8 финала ЧМ-2018 у Испании в серии пенальти
19:50, 01 июля 2018Футбол
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Матч завершился в серии пенальти со счетом 1:1 (4:3).
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу / Reuters
На чемпионате мира-2018 по футболу завершился матч 1/8 финала, в котором встречались сборные России и Испании.
Матч завершился победой россиян в серии пенальти - 1:1 (4:3), сообщает официальный сайт соревнований.
В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча Хорватия - Дания, который состоится сегодня позже вечером.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.
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