Сборная России выиграла в 1/8 финала ЧМ-2018 у Испании в серии пенальти

Матч завершился в серии пенальти со счетом 1:1 (4:3).

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился матч 1/8 финала, в котором встречались сборные России и Испании.

Матч завершился победой россиян в серии пенальти - 1:1 (4:3), сообщает официальный сайт соревнований.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча Хорватия - Дания, который состоится сегодня позже вечером.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.