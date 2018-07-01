Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 2 июля

В понедельник состоятся очередные два матча 1/8 финала Мундиаля.

В понедельник на чемпионате мира по футболу состоятся очередные два матча первой стадии плей-офф - 1/8 финала - турнира. В играх сойдутся команды Бразилии и Мексики, а также Бельгии и Японии.

Победители этих матчей образуют третью пару 1/4 финала. Как и накануне, в воскресных противостояниях, здесь в кажой паре есть явный фаворит, но игры плей-офф ценны, прежде всего, своей непредсказуемостью.

Расписание игр на 2 июля:

Бразилия - Мексика, 17:00 (Самара) - 1/8 финала

Бельгия - Япония, 21:00 (Ростов-на-Дону) - 1/8 финала

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров:

Сборная Бразилии является явным фаворитом в игре против Мексики. Пентакампионы постепенно входят в турнир, не демонстрируя пока своей виртуозной техники и сумасшедшей голевой реализации, ограничиваясь скромными, можно сказать, даже натужными победами, а иногда и бесцветными ничьими. И все-таки, результат - главное в футболе - у бразильцев есть. А в плей-офф должна прийти и яркая искрометная игра. Возможно, уже в первом матче навылет - 1/8 финала.

Козырем же для сборной Мексики должна стать ее сумасшедше волевая игра с фаворитами. А примером послужить игра первого тура группового этапа ЧМ против команды Германии. Тогда мексиканцы одержали победу со счетом 1:0. Правда, после двух стартовых побед последовало разгромное поражение от Швеции - 0:3. Но, этот матч может лишь послужить хорошим уроком, из которого мексиканцы извлекут необходимые выводы перед игрой с Бразилией.

На котировках букмекерских контор шансы Бразилии на успех оцениваются в 1.47 к 1, на ничью можно поставить с коэффициентом 4.30 к 1, а на победу Мексики - 7.84 к 1.

В другой паре дня сборная Бельгии считается неоспоримым фаворитом в игре с Японией. Бельгийцы, на протяжении нескольких лет считающиеся фаворитами крупных турниров и никак пока не реализовавшие свой потенциал, на сей раз показывают отличный футбол и считаются ровней уже командам-фаворитам, вроде Бразилии, с которой, по идее, они должны сыграть в четвертьфинале. Блестящий путь, пройденный командой на групповом этапе (два разгрома аутсайдеров и минимальная победа над самой Англией) должен продлиться в игре с Японией.

В свою очередь, у азиатской команды практически нет козырей в игре с будущим соперником. Кроме, собственно, самого факта выхода в плей-офф и того, что перед матчем все равны. Японцы завоевали "трудовое" 2-е место в группе, ничем не поразив соперников или сторонних наблюдателей - специалистов и болельщиков.

В этом матче ставки на победу бельгийцев принимаются с коэффициенгом 1.39 к 1, на ничью - 4.61 к 1, а на победу Японии - 9.47 к 1.

Главный интерес

Выбирая между двумя матчами с явным исходом все-таки больше склоняешься к противостоянию с участием Бразилии. Во-первых, эта команда будет титулованнее еще ничего не добившихся в своей истории футболистов из Бельгии. Во-вторых, пара представляется более ровной и конкурентоспособной на фоне игры Бельгия-Япония.

Одна победа мексиканцев на фоне сборной Германии чего стоит... Хотя, к матчу плей-офф команда из Центральной Америки подошла уже выхатой как лимон. Потратив силы в самом начале турнира - на выход в плей-офф, мексиканцы могут не показать даже своего максимума в этой игре. А даже с максимумо уровня сборной Мексики бороться с бразильцами очень тяжело. Что уж говорить, если мексиканцы подойдут к игре в не самых лучших кондициях.

Сборня Бразилии явлется одним из главных фаворитов турнира в целом и от нее ждут только одного - когда команда раскроется и станет играть в по-настоящему бразильский футбол. Возможно это будет происходить уже начиная с четвертьфинала. А возможно, уже в игре с Мексикой, ход событий на поле заставит пентакампионов играть в свой "полноценный" футбол.

Как сообщал УНИАН, сегодня также состоятся два матча плей-офф - 1/8 финала - ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.