"Ювентус" стал претендентом на покупку Роналду у "Реала" - СМИ

Звездный португалец готов покинуть мадридский клуб уже нынешним летом.

Криштиану Роналду в летнее межсезонья, скорее всего, покинет мадридский Реал из-за разногласий с руководством "королевского клуба".

Итальянский Ювентус заинтересован в подписании португальца, сообщает Isport со ссылкой на Tuttosport.

Потенциальный переезд Криштиану на Аппенины стал более реален после того, как Реал снизил сумму отступных на форварда до 120 миллионов евро.

Как сообщает источник, агент Роналду Жорже Мендеш с недавнего времени в хороших отношениях с руководством "старой синьоры", так как устроил трансфер Жоау Канселу из испанской "Валенсии".

Как сообщал УНИАН, накануне Роналду вместе с Португалией уступил в 1/8 финала чемпионата мира сборной Уругвая и покинул турнир.