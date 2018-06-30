Кавани и Уругвай выбили Португалию и Роналду с ЧМ-2018

Игра 1/8 финала завершилась со счетом 2:1.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился второй матч 1/8 финала, в котором встречались сборные Уругвая и Португалии.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

Уругвайцы начали матч активно и уже на 7-й минуте Эдинсон Кавани замкнул великолепным ударом головой подачу с фланга Суареса - 1:0.

Основные же события игры произошли во втором тайме. Его начала активнее уже европейская команда. Действующий чемпион континента получил право на угловой и после подачи с угла поля на 55-й минуте Пепе также великолепным ударом головой сравнял счет - 1:1.

А решающий момент игры произошел на 62-й минуте, когда скоростную атаку уругвайцев великолепным ударом с линии штрафной в обводку, в дальний угол, завершил Кавани, на счету которого дубль в этом матче - 2:1.

Ранее сегодня сборная Франции обыграла команду Лионеля Месси - Аргентину - со счетом 4:3, и станет теперь соперником Уругвая в четвертьфинале ЧМ.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.