Сборная Франции обыграла Аргентину с Месси в первом матче плей-офф ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 4:3.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился первый матч плей-офф - 1/8 финала - в котором сборная Франции обыграла команду Аргентины.

Игра завершилась со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований.

События стремительно начали развиваться уже в самом начале матча, когда на 13-й минуте был назначен пенальти в ворота сборной Аргентины. Мбаппе ворвался на большой скорости в штрафную площадь соперника и вынудил соперника нарушить правила. В свою очередь, Антуан Гризманн четко реализовал 11-метровый. Однако уйти на перерыв лидером сборно Франции было не суждено. На 41-й минуте игры великолепный удар с дальней дистанции в самый угол ворот удался Анхелю ди Марии.

Основные события в игре случились после перерыва. Уже на 48-й минуте удар-прострел в сторону ворот соперника Лионеля Месси замкнул Габриэль Меркадо, который вывел южноамериканскую команду вперед в счете - 1:2. Но, уже спустя 9 минут, на 57-й, Бенджамин Павард своим точным ударом смог сравнять счет - 2:2.

А далее наступило время главного героя матча - Киллиана Мбапе. К заработанному в самом начале игры пенальти он прибавил дубль в середине второгог тайма. На 64-й минуте он вывел французов вперед, а спустя 4 минуты, на 68-й, закрепил преимущество - 4:2. Это были два решающих эпизода матча.

В оставшееся время аргентинцы пытались забить гол, ряд моментов имел лидер команды Лионель Месси, но гол, уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, забил Серхио Агуэрро. Впрочем, сборную Аргентины это не спасло - 3:4.

Соперник сборной Франции по 1/4 финала определится в сегодняшнем вечернем матче Уругвай - Португалия, который начнется в 21.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.