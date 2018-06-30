"Шахтер" сыграл вничью в заключительном матче на сборе в Германии
17:56, 30 июня 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:0.
Шахтер и ЦСКА голов друг другу не забили / shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" провел заключительный матч на учебно-тренировчном межсезонном сборе в Германии, в котором противостоял болгарскому ЦСКА из Софии.
Матч завершился со счетом 0:0, сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.
Ранее в это межсезонье горняки провели товарищескую игру с датским "Брондбю", которую выиграли со счетом 3:2.
В июле горняки также проведту товарищеские матчи против команд "Аустрия" (Вена, Австрия), "Витесс" (Нидерланды) и "Бешикташ" (Стамбул, Турция).
21 июля они проведут матч-открытие сезона 2018/19 в Украине игру за Суперкубок против киевского "Динамо", а затем стартует чемпионат Украины нового сезона.
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