Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 1 июля

В воскресенье состоятся очередные два матча первой стадии плей-офф - 1/8 финала.

В воскресенье на чемпионате мира-2018 по футболу состоятся два матча первой стадии плей-офф - 1/8 финала. В играх сойдутся комнады Испании и России, а также Хорватии и Дании.

Две проигравшие команды закончат выступление на турнире, в то время как победители пар выйдту в 1/4 финала, восьмерку лучших команд мира.

Расписание игр на 1 июля:

Россия - Испания, 17:00 (Москва, Лужники) - 1/8 финала

Хорватия - Дания, 21:00 (Нижний Новгород) - 1/8 финала

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

По данным букмекерских контор в каждом из этих матчей есть явные фавориты, что и неудивительно. Сборная Испании является одной из Топ-команд мира, а России, в роли хозяев ЧМ, откровенно повезло со жребием на групповой стадии, который состоялся еще в декабре прошлого года в Москве. Плюс, сказался явный фактор "домашнего судейства". Если в игре с командой Саудовской Аравии россияне просто разгромили соперника (5:0) то в матче против сборной Египта (3:1) арбитр принял ряд неоднозначных решений, после чего Федерация футбола Египта подала официальную жалобу на действия рефери в ФИФА.

Тем не менее, в завтрашнем матче россияне окажутся в роли безнадежного аутсайдера, как это уже было в игре с Уругваем в 3-м туре группового этапа (0:3).

На котировках букмекеров победа Испании оценивается в 1.60 к 1, ничья - в 3.85 к 1, а победа России - лишь в 6.40 к 1.

Такая же ситуация и в паре Хорватия - Дания. Сборная Хорватии показала на групповом этапе яркую. игру, заняла 1-е место в "группе смерти" с командами Аргентины, Исландии и Нигерии, разгромив, к тому же, аргентинцев со счетом 3:0.

В свою очередь, датчане, заработали "трудовое" 2-е место в Группе С, опередив Перу и Австралию, уступив только Франции 1-е место, но не уступив ей в очной игре - 0:0. Но, в игре с яркой и харизматичной командой Хорватии датчанам мало что светит.

На котировках букмекеров победа Хорватии оценивается в 1.86 к 1, ничья - в 3.25 к 1, а победа Дании - в 5.07 к 1.

Главный интерес

Несмотря на явную разницу команд в классе, что сказалось на котировках букмекерских контор, интерес все-таки предствляет игра с участием хозяев турнира. Так, в стане сборной Испании, отметили сильные стороны команды-соперницы, которые были продемонстрированы в первых играх турнира. Хотя и оговорились, что победа сборной РФ будет существенным ударом по иммиджу испанского футбола в целом. Плюс, как отмечают в стане испанцев, на стороне сборной России будет играть переполненный стадион. В отличие от южноамериканцев, европейские болельщики не так страстно поддерживают свою команду в выездных матчах, а именно испанские фанаты отличаются тем, что крайне неохотно поддердживают свою национальную сборную в выездных играх. Если присутствие в России аргентинцев, перуанцев или мексиканцев исчисляется десятками тысяч, то присутствие фанатов сборной Испании может ограничиваться и цифрой в 5 тысяч. В любом случае, превосходство россиян на трибунах будет многократным.

Тем не менее, опыт игры на "чужих" стадионах и разница в классе игроков сборных Испании и России колоссальны. А значит, вероятность победы сборной РФ можно приравнять к чуду.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.