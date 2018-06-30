ФИФА лишила Марадону гонораров за неприличные жесты

Если подобное поведение повторится, то аргентинец рискует больше не попасть на матчи ЧМ-2018.

ФИФА перестанет платить гонорары Марадоне после его выходки на матче группового этапа ЧМ-2018 между Аргентиной и Нигерией.

По программе легенд ФИФА каждый представитель своей сборной на трибуне получал денежные компенсации за посещение матчей, сообщает Isport со ссылкой на Diario Сorreo.

Однако, после непотребного поведения Марадоны на матче Аргентины против Нигерии, инициаторы программы решили наказать аргентинца и лишить его денежных выплат.

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Более того, если подобное поведение повторится, то Марадону больше не пустят на матчи ЧМ-2018.

Как сообщал УНИАН, во время матча легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года, показывал неприличные жесты в виде среднего пальца с трибун, после того как сборная Аргентины забила победный гол и обеспечила себе место в плей-офф.

Также, после матча Аргентины с Нигерией Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион.

Матч 1/8 финала Аргентина - Франция состоится сегодня, 30 июня, в 17.00 по киевскому времени и станет первой игрой плей-офф ЧМ-2018.