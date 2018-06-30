ФИФА объявила ключевые цифры статистики группового этапа ЧМ-2018

В Международной федерации футбола порадовались обилию голов на соревновании.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала ключевые цифры статистики по итогам группового этапа ЧМ-2018.

Так, в Международной федерации особо отметили количество голов в матчах первой стадии турнира, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Ключевый показатели статистики группового этапа составили:

- Общая посещаемость: 2 178 894 (в среднем: 45 394)

- Забитые голы: 122 (в среднем: 2,54)

- Самая результативная команда: Бельгия - 9

- Больше всего пропустила: Панама - 11

- Автоголы: 9

- Лучший бомбардир: Харри Кейн (Англия) - 5

- Меньше всего желтых карточек: 1 (Саудовская Аравия, Испания и Уругвай)

Групповой этап продлился с 14 по 28 июня - были сыграны 48 матчей из 64. По его итогам определились 16 из 32 команд - ровно половина - участников плей-офф, которые начания с 1/8 финала в играх на выбывание определят сильнейшую команду планеты, а также бронзового призера ЧМ. Игры плей-офф продлятся с 30 июня до 15 июля.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.