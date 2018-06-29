Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 30 июня

В субботу стартуют матчи плей-офф.

В субботу, 30 июня, на чемпионате мира по футболу в России состоятся первые матчи 1/8 финала.

Турнир перешел в решающую стадию, и с этого момента будут проходить матчи на выбывание.

Расписание игр 30 июня:

Франция - Аргентина, 17:00 (Казань) - 1/8 финала

Уругвай - Португалия, 21:00 (Сочи) - 1/8 финала

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

В матче двух грандов мирового футбола - сборных Франции и Аргентины - не так просто сходу определить фаворита, и все же букмекеры считают, что больше шансов у подопечных Дидье Дешама. Коэффициент на успех Франции в основное время - 2,38, на победу Аргентины также в основное время - 3,45. Вероятность того, что 90 минут завершатся вничью и будет назначен овертайм, оценивается коэффициентом 3,02.

А вот перед поединком сборных Уругвая и Португалии ситуация на ставках еще более запутанная. Ни одна из команд не является фаворитом - коэффиценты на победу практически равны (у Уругвая - 2,83, у Португалии - 2,92). Весьма вероятным итогом основного времени матча может быть ничья (2,90).

Главный интерес

В пользу французов говорит их более уверенное выступление в группе, где уже в первых двух матчах они добыли две победы и решили вопрос выхода в следующий круг. Аргентинцы добывали путевку в 1/8-ю потом и кровью, ценой нервных клеток и седых волос на головах своих болельщиков.

Впрочем, может быть, эмоциональный всплеск в игре с Нигерией (когда решающий гол был забит за несколько минут до финального свистка) поможет "альбиселесте" собраться и показать результат в ситуации, когда в успех команды не верят даже на ее родине. А у Месси есть еще один шанс (может быть, последний) выиграть крупный трофей где-то, кроме "Барселоны"...