Динамо отправилось на сбор в Австрию c 34-летним сенегальцем Папой Гуйе

Нападающий Дмитрий Хлебас не стал продлевать контракт со столичным клубом.

Делегация киевского «Динамо» вылетела на первый предсезонный сбор в Австрию. Тренерский штаб взял на сбор 28 футболистов:

Вратари: Денис Бойко, Артур Рудько, Георгий Бущан, Владимир Маханьков.

Защитники: Артем Шабанов, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Папа Гуйе.

Читайте такжеДинамо подписало 5-летний контракт с голкипером Бойко

Полузащитники: Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Николай Шапаренко, Че Че, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Евгений Смирный, Богдан Михайличенко, Ахмед Алибеков.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин, Максим Дегтярев.

Стоит отметить присутствие в команде 34-летнего сенегальского защитника Папы Гуйе, который находится на просмотре.

Хорватский защитник Йосип Пиварич находится на чемпионате мира вместе со сборной Хорватии и присоединится к «Динамо» уже после окончания сбора.

Кроме того, нападающий Дмитрий Хлебас решил не продлевать свой контракт со столичной командой.

В Австрии «Динамо» сыграет пять контрольных матчей. Сегодня стал известен соперник в поединке 8 июля, им станет швейцарский "Люцерн".