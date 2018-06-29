Бразильский паб завлек клиентов, наливая бесплатное спиртное за каждое падение Неймара

Над нападающим иронизируют на родине.

Один из пабов в Рио-де-Жанейро завлек посетителей необычной акцией.

Во время телетрансляции матча чемпионата мира-2018 между сборными Бразилии и Сербии посетители бара получали в подарок бесплатный шот каждый раз, когда нападающий бразильцев Неймар оказывался на газоне.

A free shot every time Neymar hits the deck 😂



There are going to be a few #BRA fans who will also need picking up off the floor!



Credit: @Ruptlypic.twitter.com/Wkjw994LwB — Goal (@goal) June 28, 2018

Как сообщает Goal.com, акция произвела фурор среди посетителей заведения. Неймар, известный не только своими бомбардирскими талантами, но и умением заработать пенальти, в этом матче не забил, однако запомнился кувырком в пять оборотов после подножки игрока сербов Адема Льяича. После этого Неймар вполне может претендовать на получение Оскара.

Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии встретится с Мексикой.