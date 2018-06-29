Использование видеоповторов изменило 60% решений арбитров на ЧМ-2018

Новая система видеопомощи арбитрам показала высокую эффективность.

На завершившемся вчера групповом этапе чемпионата мира-2018 система видеопомощи арбитрам VAR была использована 26 раз.

Об этом сообщает Globo Esporte.

В 16 случаях из 26-ти главные арбитры самостоятельно принимали решение посмотреть видеоповтор на экране, еще в 10 случаях им подсказывал по электронной связи помощник.

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Из 26 случаев в 16-ти (61,5%) арбитры изменили свое первоначальное решение благодаря просмотру видеоповтора.

Большая часть использования системы относилась к назначенному или неназначенному пенальти - 17 эпизодов.

Чаще всех арбитров к просмотру повторов прибегал парагвайский рефери Энрике Касерес (4 раза).

Напомним, что на ЧМ-2018 впервые используется VAR – система видеоповторов, которая позволяет судьям просматривать спорные эпизоды игры.