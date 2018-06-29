В тренерский штаб Динамо вошел испанец

Эдуардо Докампо до этого уже работал с Александром Хацкевичем в сборной Беларуси.

В тренерский штаб киевского «Динамо» вошел испанский специалист Эдуардо Докампо.

Об этом сообщает #FootballHub.

Докампо уже работал с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем в сборной Беларуси.

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В прошлом году Эдуардо занимал должность методиста футбольной академии казанского «Рубина».

Докампо станет уже третьим испанцем, которого привлекают к работе в тренерском штабе киевлян за последние годы. До него в "Динамо" работал тандем Сергей Ребров – Рауль Рианчо, а также Сергей Ребров – Висенте Гомес. В молодежной команде в течение двух лет также работал Унаи Мельгоса (2015/17 гг).

Эдуардо Докампо уже прибыл в «Динамо» и даже присутствовал во время спарринга киевлян с «Колосом».

Как сообщал УНИАН, сегодня полноценный контракт с "Динамо" подписал голкипер Денис Бойко.