В тренерский штаб Динамо вошел испанец
В тренерский штаб киевского «Динамо» вошел испанский специалист Эдуардо Докампо.
Об этом сообщает #FootballHub.
Докампо уже работал с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем в сборной Беларуси.
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В прошлом году Эдуардо занимал должность методиста футбольной академии казанского «Рубина».
Докампо станет уже третьим испанцем, которого привлекают к работе в тренерском штабе киевлян за последние годы. До него в "Динамо" работал тандем Сергей Ребров – Рауль Рианчо, а также Сергей Ребров – Висенте Гомес. В молодежной команде в течение двух лет также работал Унаи Мельгоса (2015/17 гг).
Эдуардо Докампо уже прибыл в «Динамо» и даже присутствовал во время спарринга киевлян с «Колосом».
Как сообщал УНИАН, сегодня полноценный контракт с "Динамо" подписал голкипер Денис Бойко.