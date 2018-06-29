Шевченко отдохнул на яхте в компании экс-капитана Милана Мальдини (фото)

26 июня Паоло Мальдини отметил 50-летие.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отдохнул на яхте в компании со старыми знакомыми - экс-капитаном "Милана" Паоло Мальдини, а также бывшим игроком миланской команды Ибрагимом Ба.

Компания отдохнула на Ибице, передает итальянский ресурс calciomercato.com. Стоит отметить, что 26 июня легендарный капитан "Милана" Мальдини отметил свое 50-летие.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Шевченко рассказал об изменениях в тренерском штабе сборной Украины. Команду покинул помощник главного тренера Рауль Рианчо, который перешел в московский "Спартак".