ФИФА платит Марадоне деньги за каждый посещенный матч чемпионата мира

Присутствие легендарного аргентинца на игре мундиаля обходится ФИФА в 11 тысяч евро.

Бывший нападающий «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона получает деньги за каждое посещение матча чемпионата мира.

Об этом сообщает Daily Mail.

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ФИФА платит Марадоне около 11 тысяч евро за присутствие на игре мундиаля. Эта поддержка идет за счет программы легенд ФИФА, которой руководит президент организации Джанни Инфантино. Идея данной программы состоит в том, чтобы на каждом матче чемпионата мира в качестве послов присутствовали хотя бы по одному экс-футболисту играющих сборных.

На ЧМ-2018 Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе - с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1). В 1/8 финала турнира Аргентина встретится с Францией, игра состоится 30 июня.