Определены все пары плей офф ЧМ-2018
23:05, 28 июня 2018Футбол
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В 1/8 финала состоятся несколько супер-противостояний.
На ЧМ-2018 определились пары первого этапа плей-офф / Коммерсантъ
На чемпионате мира-2018 по футболу завершился групповой турнир, по итогам которого определились все пары 1/8 финала.
Пары участников приводит официальный сайт соревнований.
Полный список пар выглядит так:
30 июня:
Франция - Аргентина
Португалия - Уругвай
1 июля:
Испания - Россия
Хорватия - Дания
2 июля:
Бразилия - Мексика
Бельгия - Япония
3 июля:
Швеция - Швейцария
Колумбия - Англия
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