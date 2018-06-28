Определены все пары плей офф ЧМ-2018

23:05, 28 июня 2018
Футбол
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На ЧМ-2018 определились пары первого этапа плей-офф / Коммерсантъ

Пары участников приводит официальный сайт соревнований.

Полный список пар выглядит так:

30 июня:

Франция - Аргентина

Португалия - Уругвай

1 июля:

Испания - Россия

Хорватия - Дания

2 июля:

Бразилия - Мексика

Бельгия - Япония

3 июля:

Швеция - Швейцария

Колумбия - Англия

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу