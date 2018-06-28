Определены все пары плей офф ЧМ-2018

В 1/8 финала состоятся несколько супер-противостояний.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился групповой турнир, по итогам которого определились все пары 1/8 финала. Пары участников приводит официальный сайт соревнований. Полный список пар выглядит так: 30 июня: Франция - Аргентина Португалия - Уругвай 1 июля: Испания - Россия Хорватия - Дания 2 июля: Бразилия - Мексика Бельгия - Япония 3 июля: Швеция - Швейцария Колумбия - Англия

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