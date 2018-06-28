Сборная Польши одолела Японию в своем последнем матче на ЧМ-2018, японцы - в 1/8 финала

Игра завершилась со счетом 1:0.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа, в котором команда Польши одолела сборную Японии.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.

Единственный голевой момент в этой игре произошел на 59-й минуте. Ян Беднарек стал автором победного гола своей команды.

Тем не менее, сборная Японии все-таки сумела вырвать путевку в плей-офф - 1/8 финала - благодаря выигрышу сборной Колумбии над командой Сенегала.

У команды Колумбии 6 очков, Японии и Сенегала - по 4, Польши - 3. Команда Японии обогнала Сенегал в таблице по дополнительным показателям.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.