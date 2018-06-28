Сборная Польши одолела Японию в своем последнем матче на ЧМ-2018, японцы - в 1/8 финала
19:04, 28 июня 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 1:0.
Польша обыграла Японию в своем последнем матче ЧМ-2018 / Reuters
На чемпионате мира-2018 по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа, в котором команда Польши одолела сборную Японии.
Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.
Единственный голевой момент в этой игре произошел на 59-й минуте. Ян Беднарек стал автором победного гола своей команды.
Тем не менее, сборная Японии все-таки сумела вырвать путевку в плей-офф - 1/8 финала - благодаря выигрышу сборной Колумбии над командой Сенегала.
У команды Колумбии 6 очков, Японии и Сенегала - по 4, Польши - 3. Команда Японии обогнала Сенегал в таблице по дополнительным показателям.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.
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