Сборная Колумбии обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала, африканцы - выбыли с ЧМ-2018

18:56, 28 июня 2018
Футбол
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Сенегальцы не смогли пробить колумбийскую оборону / Reuters

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа в квартете Н, где сборная Колумбии встречалась с командой Сенегала.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в упорной и напряженной борьбе с многочисленными обоюдными моментами. Так, сборная Сенегала не реализовала, по крайней мере, пять своих голевых моментов, в то время как колумбийцы все-таки сумели забить гол.

На 74-й минуте навес с углового замкнул точным ударом игрок испанской "Барселоны" Йерри Мина. 

Таким образом, сборная Колумбии набрала 6 очков в итоговой турнирной таблице Группы Н и сумела с 1-го места в выйти в 1/8 финала турнира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу