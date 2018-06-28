Сборная Колумбии обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала, африканцы - выбыли с ЧМ-2018
На чемпионате мира-2018 по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа в квартете Н, где сборная Колумбии встречалась с командой Сенегала.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч проходил в упорной и напряженной борьбе с многочисленными обоюдными моментами. Так, сборная Сенегала не реализовала, по крайней мере, пять своих голевых моментов, в то время как колумбийцы все-таки сумели забить гол.
На 74-й минуте навес с углового замкнул точным ударом игрок испанской "Барселоны" Йерри Мина.
Таким образом, сборная Колумбии набрала 6 очков в итоговой турнирной таблице Группы Н и сумела с 1-го места в выйти в 1/8 финала турнира.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.