Шовковский - Нойеру: своими действиями просто унизил партнеров по команде

14:25, 28 июня 2018
Футбол
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Нойер неудачно сыграл в матче Германии и Южной Кореи на ЧМ-2018 / Reuters

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский лишний раз вспомнил статистику, согласно которой, действующий чемпион мира по футболу на следующем Мундиале выступает крайне неудачно, а также прокомментировал игру своего коллеги - голкипера сборной Германии Мануэля Нойера.

Комментарий он оставил на персональной странице в Facebook.  

"И ещё пару слов о Ноере

Я считаю его одним из лучших вратарей современности, НО... каждый должен заниматься своим делом! 

Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал своё высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику! 

Неужели он думал, что его партнёры по команде слабее Ноера в игре ногами, и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника!?

Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной площадке соперника, НО ТОЛЬКО при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом. Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. 

Это недопустимо для игрока такого уровня!", - написал экс-вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, сборная Германии проиграла команде Южной Кореи (0:2) и выбыла из числа участников ЧМ-2018 уже после первой стадии соревнований - группового этапа.

Чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу