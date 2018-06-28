Шовковский - Нойеру: своими действиями просто унизил партнеров по команде

Экс-вратарь сборной Украины высказал свое мнение про голкипера Бундестим.

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский лишний раз вспомнил статистику, согласно которой, действующий чемпион мира по футболу на следующем Мундиале выступает крайне неудачно, а также прокомментировал игру своего коллеги - голкипера сборной Германии Мануэля Нойера.

Комментарий он оставил на персональной странице в Facebook.

"И ещё пару слов о Ноере

Я считаю его одним из лучших вратарей современности, НО... каждый должен заниматься своим делом!

Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал своё высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику!

Неужели он думал, что его партнёры по команде слабее Ноера в игре ногами, и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника!?

Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной площадке соперника, НО ТОЛЬКО при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом. Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства.

Это недопустимо для игрока такого уровня!", - написал экс-вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, сборная Германии проиграла команде Южной Кореи (0:2) и выбыла из числа участников ЧМ-2018 уже после первой стадии соревнований - группового этапа.

Чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.