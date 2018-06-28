ФК "Мариуполь" арендовал игрока "Шахтера" Чоботенко сроком на один сезон
13:48, 28 июня 2018Футбол
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Сергей Чоботенко родился в Запорожье и является воспитанником сразу двух клубов - "Металлурга" и "Динамо".
Чоботенко проведет сезон в "Мариуполе" на правах аренды / fcmariupol.com
Еще одним новичком ФК «Мариуполь» в это летнее межсезонье стал Сергей Чоботенко.
Футболист, принадлежащий «Шахтеру», будет выступать за команду на правах аренды, сообщает пресс-центр ФК «Мариуполь».
Срок соглашения — 1 сезон.
Сергей Чоботенко родился 16-го января 1997 года в Запорожье. Воспитанник — ДЮСШ «Металлург» (Запорожье) и Академии «Динамо» (Киев). Амплуа — центральный защитник. Рост — 193 см, вес — 82 кг.
За юношескую команду «Динамо» Сергей провел 64 матча и забил 4 гола. За молодежный состав киевлян — 21 матч, 1 гол. Летом 2017 года Чоботенко стал игроком «Шахтера».
В минувшем сезоне стал чемпионом молодежного первенства, проведя 26 игр (1 гол).
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