Фанаты сборных Сербии и Бразилии подрались во время матча ЧМ-2018

Служба безопасности стадиона быстро среагировала на конфликт.

Во время матча заключительного тура чемпионата мира по футболу между Бразилией и Сербией началась потасовка на трибунах.

Инцидент произошел на трибуне, располагающейся за воротами сербского вратаря Владимира Стойковича, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Фанат сборной Сербии, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с бразильскими болельщиками, праздновавшими гол полузащитника «пентакампеонов» Паулиньо.

Служба безопасности стадиона быстро среагировала на конфликт: дебошир был незамедлительно выведен с арены, что вызвало бурные аплодисменты в исполнении фанатов сборной Бразилии.

Матч завершился победой сборной Бразилии со счетом 2:0. Бразильцы с 1-го места в группе вышли в 1/8 финала, сербы - заняли 3-е место и выбыли из борьбы на турнире.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 по 15 июля.